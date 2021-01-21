"Укрзалізниця" у 2020 році купила 28 пасажирських вагонів

У 2020 році "Укрзалізниця" купила за власні кошти 28 пасажирських вагонів, 1406 - оновила різними видами ремонту.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Капітально-відновлювальний ремонт пройшли 13 вагонів, капітальний ремонт першого ступеня - 439, а в депо залізничники відремонтували 954 одиниці.

Зокрема, під час капітально-відновлювального ремонту вагони повністю оновлюються: встановлюються нові кузов, даховий кондиціонер, вікна, системи контролю електрообладнання пасажирського вагона, облаштовуються біотуалети", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що у 2021 році держава вперше інвестує в розвиток пасажирських залізничних перевезень, зокрема у придбання пасажирських вагонів.

Також Укрзалізниця проведе КВР 50 пасажирських вагонів.

Економічна правда