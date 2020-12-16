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Уперше держбюджет прийняли з урахуванням потреб УЗ – голова правління

Середа, 16 грудня 2020, 16:05
 
Голова УЗ Володимир Жмак

В "Укрзалізниці" вітають прийняття закону про бюджет-2021, який "вперше враховує потреби перевізника" у фінансуванні проєктів з оновлення пасажирського залізничного рухомого складу та інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Зокрема, головний фінансовий документ передбачає інвестицій в оновлення пасажирських вагонів та інфраструктури Укрзалізниці. Зазначені кошти будуть спрямовані на закупівлю пасажирських вагонів та електрифікацію залізничних ділянок.

Крім того, бюджетні кошти будуть спрямовані на модернізацію та електрифікацію дільниць Черкаси - станція ім. Тараса Шевченка, Житомир - Новоград-Волинський та електрифікацію колій до станції Васильків-2 з облаштуванням пасажирської платформи для запуску приміських електропоїздів сполученням Київ - Васильків", - йдеться у повідомленні.

"Вперше за історію незалежності закон України "Про державний бюджет" прийнято із врахуванням потреб Укрзалізниці. Вперше за 29 років державний бюджет передбачає кошти на закупівлю пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Для нас це - меседж важливості Укрзалізниці для країни. Дякуємо за підтримку", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак.

В УЗ нагадали, що наполягають на скасуванні сплати податку на землю під коліями та акцизу на пальне для компанії. За словами компанії, це дозволить додатково залучити близько 6 млрд грн щорічно та оновлення компанії та підвищення соціальних гарантій для залізничників.

Економічна правда

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Укрзалізниця бюджет

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