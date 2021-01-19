Гривня зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 20 січня на рівні 28,15 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,16 грн (на 19 січня - 34,02 гривні).

Нагадуємо:

19 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Економічна правда