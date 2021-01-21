НБУ планує зберегти обсяг міжнародних резервів завдяки фінансуванню від МВФ

У НБУ заявили, що завдяки фінансування від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 30 млрд доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.

Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"У 2021 році очікується надходження коштів від МВФ у межах поточної програми stand-by, а також офіційного фінансування від ЄС, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Ці кошти дадуть змогу профінансувати значну частину бюджетних потреб у 2021 році.

Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол., попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України за підсумками 2020 року зросли на 15% та становлять 29,13 мільярда доларів, що є найвищим показником з вересня 2012 року.

Екоомічна правда