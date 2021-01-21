НБУ планує зберегти обсяг міжнародних резервів завдяки фінансуванню від МВФ
У НБУ заявили, що завдяки фінансування від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 30 млрд доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.
Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
"У 2021 році очікується надходження коштів від МВФ у межах поточної програми stand-by, а також офіційного фінансування від ЄС, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Ці кошти дадуть змогу профінансувати значну частину бюджетних потреб у 2021 році.
Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол., попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу", - сказав голова НБУ.
Нагадаємо:
Міжнародні резерви України за підсумками 2020 року зросли на 15% та становлять 29,13 мільярда доларів, що є найвищим показником з вересня 2012 року.
Екоомічна правда
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