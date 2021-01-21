У НБУ розповіли, як переводитимуть платіжну систему на новий стандарт

Платіжна система України переходитиме на міжнародний стандарт ISO20022, що автоматизує обмін інформацією на ринках - у 2021 році передбачено три етапи до повного переходу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Стандарт ISO20022 передбачає подальшу цифровізацію обміну інформацією між учасниками фінансових і торгових ринків, тобто йдеться як про банківські, так і про небанківські установи.

"Перехід на міжнародний стандарт ISO20022 забезпечить подальшу автоматизацію платіжних транзакцій на якісно новому рівні. Він надасть банкам та бізнесу нові можливості, здешевить транзакції, підвищить гарантованість їх доставки та безпеку", – зауважив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

У регуляторі зазначають, що вже підготували "понад 20 документів, які описують формати повідомлень, специфікації щодо кредитового переказу, примусового списання коштів".

Також розроблено моделі стандарту ISO20022 для використання у платіжній інфраструктурі України у напрямах кредитового та дебетового переказу, управління рахунками, лімітами та особливих випадках та розслідуваннях (уточнення реквізитів, неможливість виконання платіжної інструкції, розслідування щодо платежу тощо).

У першому кварталі 2021 року розпочнеться тестування стенда Системи електронних платежів, тобто стануть доступними перші формати кредитового переказу. У другому кварталі мають бути опубліковані всі версії специфікацій повідомлень та технічної документації.

Упродовж 2021 року регулятор визначиться щодо кінцевого терміну переходу на нову інфраструктуру. Зазначається, що перехід буде одномоментним для всіх учасників процесу.

Нагадаємо:

На початку 2020 року повідомлялось, що Нацбанк працює над проєктом із розвитку платіжної інфраструктури України на базі міжнародного стандарту ISO 20022, мета якого - модернізація фінансової інфраструктури та покращення конкурентоспроможності України.

Економічна правда