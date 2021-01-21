УЗ на 15 хвилин призупинить продаж квитків
Четвер, 21 січня 2021, 11:30
"Укрзалізниця" попередила, що 21 січня о 13:00 призупинить продаж квитків на 15 хвилин.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.
"У зв’язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде призупинено на 15 хвилин. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" запускає чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.
Економічна правда
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