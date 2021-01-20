Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,15 грн (на 20 січня - 34,16 гривні).

Нагадуємо:

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 20 січня на рівні 28,15 гривні.

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25 - 28,27 гривні.

Економічна правда