Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25 - 28,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;

Євро – 34,12 - 34,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,13 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,89 гривні, продають по 34,29 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,20 - 28,29 гривні, євро - 34,07 - 34,14 гривні.

Нагадуємо:

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 20 січня на рівні 28,15 гривні.

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

Економічна правда