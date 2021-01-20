Нафта дорожчає на тлі інавгурації Байдена

Нафта знову зросла у ціні та перетнула позначку у 56 доларів за барель - інвестори в очікуванні економічних стимулів після інавгурації у США Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Від нової адміністрації США очікують значних обсягів підтримки економіки, що, як наслідок, збільшить попит на нафту. Також на ринкові очікування впливають обмеження на видобуток нафти, визначені ОПЕК+ та скорочення запасів у США.

Нафта Brent встановилась на рівні 56,34 долара за барель станом на 15:44 за Києвом (+0,56%) після того, як ціна зросла на 2,1% на торгах у вівторок, 19 січня. Ф’ючерси West Texas Intermediate (WTI) вартують 53,54 долара за барель (+1,2%).

Експерти вказують, що фіскальна підтримка з боку США призведе до економічного зростання, а відповідно й вищого попиту на нафту. Очікують, що ринок нафти залишиться у стані дефіциту впродовж року, що наслідком матиме вищі ціни на ресурс.

Нагадаємо:

Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.

Раніше Brent сягнув рекорду за 11 місяців та встановився на рівні 57,42 долара за барель.

Економічна правда