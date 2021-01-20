Курс валют на 20 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,17 - 28,19 гривні;

Євро – 34,16 - 34,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,30 гривні. Євро купують по 33,89 гривні, продають по 34,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,19 - 28,27 гривні, євро - 34,04 - 34,15 гривні.

Нагадуємо:

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 20 січня на рівні 28,15 гривні.

Економічна правда