Bitcoin перевалив за 30 тисяч доларів

Bitcoin два рази за добу встановив рекорд в ціні, досягши 31 тисячі доларів і оновивши тим самим історичний максимум.

Про це свідчать дані торгів на біржі CoinDesk.

Відзначається, що за добу вартість Bitcoin зросла на 6%.

Нагадуємо:

Попередній рубіж в 29 тисяч був подоланий сьогодні вночі 2 січня.

Читайте також: Вийти з крипти з "плюсом". Що заробила ЕП, витративши 17 000 гривень на віртуальну валюту у 2018 році

Читайте також: Квартиру за токени: Україна за крок від легалізації криптовалют і віртуальних активів