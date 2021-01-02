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Bitcoin перевалив за 30 тисяч доларів

Субота, 2 січня 2021, 16:47
 

Bitcoin два рази за добу встановив рекорд в ціні, досягши 31 тисячі доларів і оновивши тим самим історичний максимум.

Про це свідчать дані торгів на біржі CoinDesk.

Відзначається, що за добу вартість Bitcoin зросла на 6%.

Нагадуємо:

Попередній рубіж в 29 тисяч був подоланий сьогодні вночі 2 січня.

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Економічна правда
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