Bitcoin перевалив за 30 тисяч доларів
Субота, 2 січня 2021, 16:47
Bitcoin два рази за добу встановив рекорд в ціні, досягши 31 тисячі доларів і оновивши тим самим історичний максимум.
Про це свідчать дані торгів на біржі CoinDesk.
Відзначається, що за добу вартість Bitcoin зросла на 6%.
Нагадуємо:
Попередній рубіж в 29 тисяч був подоланий сьогодні вночі 2 січня.
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