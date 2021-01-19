За рік УЗ отримала лише 28% відшкодувань за перевезення пільговиків електричками

В "Укрзалізниці" заявили, що у 2020 році надали послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн, натомість отримали лише 28% компенсацій від місцевих органів влади.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Серед найбільших боржників - місцеві органи влади: Харківської області (38,6 млн грн), Київської області (25,0 млн грн), Львівської області (17,3 млн грн), Одеської області (10,8 млн грн), Дніпропетровської області (17,9 млн грн) та м. Київ (29,5 млн грн).

Лідерами за обсягом погашення боргу є місцеві органи влади Херсонської, Луганської, Миколаївської, Житомирської та Волинської областей, а антилідером - місто Київ, рівень сплати боргів якого за перевезення пільговиків дорівнює нулю", - підкреслили в компанії.

В УЗ заявили, що такий низький рівень відшкодувань перевізнику витрат за надані послуги "сповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості компанії в поліпшенні сервісу для пасажирів і оновленні рухомого складу".

"Укрзалізниця закликає органи місцевої влади віднайти можливість якомога швидше компенсувати збитки за перевезення громадян пільгових категорій у приміському сполученні", - додали в компанії.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2020 року "Укрзалізниця" сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку і не отримала від них 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.

Економічна правда