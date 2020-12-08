За 10 місяців УЗ отримала лише 23% відшкодувань за перевезення пільговиків електричками

За 10 місяців 2020 року "Укрзалізниця" сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку і не отримала від них 186 млн грн компенсацій за соціальні перевезення.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"У січні - жовтні 2020 року Укрзалізниця сплатила до місцевих бюджетів 7,1 млрд грн податків, з яких близько 3,1 млрд грн склав земельний податок. Тим часом за цей період компанія отримала від місцевих органів влади лише 55,8 млн грн або 23% відшкодувань за надані послуги з перевезення громадян пільгових категорій у приміському сполученні", - йдеться у повідомленні.

"Такий низький рівень компенсації місцевої влади за соціальні перевезення та водночас велике податкове навантаження суттєво обмежують можливості Укрзалізниці в поліпшенні сервісу в приміському секторі. Передусім, в оновленні критично застарілих електропоїздів.

Влада на місцях хронічно не виконує своїх зобов'язань перед Укрзалізницею та не сплачує своєчасно й у повному обсязі відшкодування за перевезення залізницею у своїх регіонах громадян пільгових категорій", - підкреслили в компанії.

За данними УЗ, загалом за 10 місяців цього року місцеві органи влади заборгували компанії понад 186,1 млн грн за перевезення у приміському сполученні пасажирів, які мають пільгу на проїзд.

Серед найбільших боржників - Харківська область (32,8 млн грн), а також Київська (21,6 млн грн), Дніпропетровська (16,2 млн грн), Львівська (16,2 млн грн), Одеська (10,8 млн грн), Тернопільська (8,7 млн грн) та м. Київ (24,9 млн грн).

"Укрзалізниця закликає місцеві органи влади як замовників пасажирських перевезень за соціальними тарифами, компенсувати компанії витрати за надані послуги", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця наполягає на скасуванні або суттєвому зменшенні земельного податку, який сплачує місцевим бюджетам за землі, на яких розташовані об’єкти залізничної інфраструктури. У минулому році ці видатки склали близько 3,8 млрд грн. Очікується, що в 2020 році Укрзалізниця перерахує таку ж суму земельного податку. Ці кошти доцільніше було б інвестувати в пасажирські перевезення.

З 1 січня 2019 року діють зміни до Податкового кодексу України та деяких інших нормативних актів (№ 2628-VIII), які, зокрема, позбавили Укрзалізницю пільги зі сплати земельного податку", - додали в УЗ.

Економічна правда