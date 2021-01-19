За рік банки закрили 870 відділень: найбільше – Ощадбанк

Банки у 2020 році закрили в Україні 868 відділень, залишилось 7 134 відділень, найбільше відділень за рік закрив Ощадбанк - 490.

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що в Ощадбанку залишилось 1 837 відділень.

Приватбанк за рік закрив 211 відділень, залишилось - 1 717.

Водночас "Райффайзен Банк Аваль" за рік закрив 100 відділень, залишилось 396.

В "Альфа-Банку" залишилось 218 відділень (на 39 відділень менше).

Сбербанк і ТАСкомбанк за рік закрили по 16 відділень.

При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше - "Укргазбанк" (26), "Акордбанк" - 8, банк "Січ" - 6, ПУМБ - 16, "А-Банк" - 7, банк "Альянс" - 5.

Нагадаємо:

За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - 2327 проти 2630 на початку року.

Економічна правда