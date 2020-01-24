За 2019 рік українські банки закрили 500 своїх відділень 

За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Національного банку.

Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.

На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).

Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).

У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.

Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.

Нагадуємо: державний Ощадбанк планує скоротити кількість відділень з 2,4 тисячі до 1,8-2 тисяч в 2020 році.