Справа "Імексбанку": Суд наказав стягнути з Клімова 300 мільйонів на користь НБУ

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення щодо стягнення з ексвласника "Імексбанку" Леоніда Клімова 309 млн грн на користь НБУ в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що НБУ отримав рішення суду 29 грудня 2020 року, рішення вже набрало законної сили.

"Водночас суд скасував рішення суду першої інстанції, який відмовив Національному банку в задоволенні позову.

Національний банк і надалі вживатиме заходи, спрямовані на виконання рішення для погашення заборгованості банку", - йдеться у повідомленні.

"У 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабілізаційного кредиту, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості перед Нацбанком.

Оскільки Леонід Клімов продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов'язання за договором поруки, у січні 2016 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. 14 грудня 2018 року Приморський районний суд міста Одеси відхилив позов НБУ, однак постановою Одеського апеляційного суду від 24 листопада 2020 року апеляційну скаргу НБУ було задоволено", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення "Імексбанку" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.

Колишній власник стадіону "Чорноморець" та президент однойменного футбольного клубу Леонід Клімов вивів з власного "Імексбанку" 8,3 млрд грн, переписавши стадіон під заставу для 41 кредитного договору.

Економічна правда