"Швидкі кредити": Хто стоїть за найбільшими мікрофінансовими організаціями

Перша трійка мікрофінансових організацій, що заробляють короткостроковими кредитами під високі відсотки, мають доходи до 3 мільярдів гривень - журналісти з’ясували, хто стоїть за цим бізнесом.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За 2019 рік компанії отримали 11,1 млрд грн чистого доходу – це втричі більше, ніж роком раніше, коли цей показник становив 3,9 млрд грн. Для порівняння: прибуток усієї банківської системи України тоді становив 59,6 млрд грн.

Серед них найбільший чистий дохід має Moneyveo, що у 2019 році заробила майже 3 мільярда гривень, а у 2018 році - 910 мільйонів (+228%). У 2013 році 23-річний Михайло Лизанець заснував ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" разом із 68-річним Віктором Тополовим, наразі Лизанець є єдиним кінцевим бенефіціаром.

Тополов - колишній власник ВАТ " Центральна збагачувальна фабрика "Стахановська", що свого часу була одним з найбільших у країні виробників вугільного концентрату для коксохімічного виробництва. Також він працював міністром вугільної промисловості в уряді Юлії Тимошенко.

На другій сходинці розташувалася MyCredit із доходом у 2019 році у 1,3 млрд грн проти 214 млн у 2018 році (+510%). В організації три кінцевих вигодонабувача: харків'янки Наталія Гордієнко, Олена Катеринчик і банкір Сергій Тігіпко. Харків'янки контролюють 82% MyCredit, Тігіпко – 18%.

За два дні липня 2019 року Катеринчик отримала від партії Шарія 1 млн грн за розміщення агітаційних матеріалів у соцмережах і на сайтах.

63-річна Гордієнко – колишня дружина Володимира Кацуби, народного депутата, члена Партії регіонів (до 2014 року), пізніше – депутатської групи "Партія "Відродження". Не менш відомі сини Кацуби – 42-річний Сергій і 34-річний Олександр. Сім'я Кацубів вважається одним з ключових спонсорів партії Шарія.

Останньою МФО у трійці є CreditKasa з доходом у 2019 році у 794 млн грн, у 2018 році він становив 292 млн грн (+171%). Бенефіціаром є колишній голова наглядової ради групи "Метінвесту" Амір Айсатуров.

До приходу в СКМ Айсатуров обіймав посаду старшого керівника проєктів у московському та еміратському офісах міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company.

В СКМ він відповідав за розвиток гірничо-металургійного бізнесу. Айсатуров є також бенефіціаром мікрофінансової організації ТОВ "Бізнес позика" із статутним капіталом 144 млн грн та низки фінансових компаній.

Більше про мікрофінансові організації, їхні доходи та бенефіціарів читайте у матеріалі Економічної правди: Moneyveo, MyCredit та інші "швидкогроші": кому належать і скільки заробляють мікрофінансові організації

Економічна правда