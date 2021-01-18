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Податкова у грудні списала боргів на понад мільярда гривень

Понеділок, 18 січня 2021, 17:02
 

Податкова служба анулювала борги платників податків на загальну суму 1,2 мільярда гривень на виконання президентських законів з підтримки населення, ухвалених у грудні.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податкові борги, розмір яких не перевищував 3060 грн, списали для 3,7 млн платників податків. Загальна сума анульованих боргів становить 1,19 млрд грн.

Нагадаємо:

У грудні Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Так, податковий борг з усіх податків на 3 060 грн, який існував у платників до 1 листопада 2020 року, пробачили. Усі відкриті провадження із стягнення цього боргу були закриті.

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Економічна правда

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податки

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