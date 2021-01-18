В уряді анонсували обговорення Національної економічної стратегії-2030

В уряді анонсували, що з 22 січня по 10 лютого проходитиме широке обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030, яка розробляється Робочою групою Кабміну на платформі Центру економічного відновлення.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Під час публічних заходів за участю представників уряду, Верховної Ради та Офісу президента відбудеться публічне представлення ключових ідей НЕС-2030 та обговорення шляхів її імплементації.

Ключова мета заходів - за результатами обговорення розробити та подати на розгляд Кабінету міністрів проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи в Плані дій уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів, що мають бути прийняті Верховною Радою України протягом наступних трьох років", - йдеться у повідомленні.

Тематика обговорення протягом запланованих зустрічей:

Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність;

Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності;

Розвиток підприємницької культури та регуляторна політика;

Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля;

Промисловість, транспорт та інфраструктура;

Міжнародна економічна політика та торгівля (Експортно-кредитне агентство); Цифрова економіка та Інформаційно-комп’ютерні технології;

Управління державною та комунальною власністю;

Реінтеграція тимчасово окупованих територій України;

Розвиток агросектору.

"Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка України у найближчі 10 років: стимули для промисловості, агросектору, видобування, IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору.

Процес створення НЕС-2030 був безпрецедентно відкритим та прозорим. Над документом працювали близько 400 фахівців з різних сфер — як бізнесу, так і відомих аналітичних центрів, think-tanks, неурядових організацій, державних органів тощо.

Задля розроблення НЕС-2030 аналітики провели понад 500 інтерв’ю з експертами та десятки стратегічних сесій, вивчили досвід Великої Британії, Німеччини, Польщі, Австралії, арабських країн, де подібні довгострокові економічні стратегії вже успішно реалізовані. Цей документ не тільки відображає економічний потенціал держави, але й пропонує конкретні механізми для його реалізації з чіткими строками та KPI. Це — підхід розвинутих країн до створення подібних стратегічних документів", - додали в уряді.

Нагадуємо:



Як повідомлялося, 14 серпня відбулася зустріч прем'єр-міністра з представниками великого бізнесу за участю представників Офісу президента і керівництва Національного банку України.

На порядку денному стояла Розробка національної економічної стратегії України на найближчі десять років. На зустрічі були присутні власники і топ-менеджери понад 50 компаній.



Під час зустрічі були представлені сім векторів розвитку України, які ляжуть в основу розробки "Національної стратегії 2030": промисловість, агросектор, видобуток, транспортні коридори, IT і R&D, інфраструктура та енергетичний сектор.

Близько 60 компаній і щонайменше 30 аналітичних центрів об'єдналися в Центр економічного відновлення, на базі якого розроблятиметься Національна економічна стратегія-2030.

7 вересня пройшло установче засідання робочої групи з розробки Національної економічної стратегії-2030 під головуванням міністра економіки Ігоря Петрашка.

Економічна правда