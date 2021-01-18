Прем'єр: Україна повністю забезпечена ліквідністю у першому кварталі

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна повністю забезпечена ліквідністю у січні - березні 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми ввійшли з дуже хорошим запасом ліквідності у 2021 рік, ми повністю бачимо: перший квартал забезпечений і валютою, і гривнею на казначейському рахунку", - запевнив прем'єр.

Шмигаль визнав, що наприкінці 2020 року Україна зіткнулася з дефіцитом ліквідності, і для вирішення питання було створено графік залучення коштів, щодня проводилися наради.

"Ми дуже спокійно очікуємо завершення роботи місії та переговорів з МВФ щодо траншу.

Стосовно міфу про те, що ставки на ОВДП зросли, хочу сказати, що в передостанній тиждень року ми залучили на одному з аукціонів 51 млрд грн за один день, зокрема й валютні запозичення, і вони були найдешевшими за всю історію валютних міжнародних запозичень - 6,2% річних за п'ять років", - додав він.

Нагадаємо:

12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.

За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.