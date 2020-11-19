Байден готовий "поховати" "Північний потік–2" – Bild

Надії німецьких політиків на пом'якшення риторики США щодо газопроводу "Північний потік–2" після приходу на посаду президента США Джозефа Байдена не виправдаються.

Про це пише німецьке видання Bild.

Автор статті вважає, що в новому році Вашингтон продовжить "закручувати гайки в цьому питанні".

До такого прогнозу автора підштовхнув намір США ввести санкції проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими підприємствами і судами.

У свою чергу, колишній радник експрезидента Барака Обами Бенджамін Шмітт з Гарвард-Смітсонівського центру стверджує, що і демократи, і республіканці однаково негативно налаштовані по відношенню до трубопроводу з Росії до Німеччини.

Його позицію підтверджує і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він висловив жаль з приводу того, що майбутні санкції можуть торкнутися сертифікаційної компанії Det Norske Veritas. Однак, за його словами, більшість датчан "будуть раді, якщо історія "Північного потоку–2" закінчиться" в водах держави.

На думку фахівця з енергетичної безпеки Алана Райлі, нові санкції змусять "Газпром" довго шукати сертифікаційні і страхові компанії, що уповільнить реалізацію проєкту.

Але головна мета Байдена, запевняє експерт, закрити проект – для цього він готовий розробити таку стратегію, яку підтримає сама Німеччина. Як вважає Райлі, колишній віцепрезидент США запропонує Берліну "великий пакет з питань безпеки", націлений на заміну російського газу поновлюваними ресурсами.