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НБУ визначив офіційний курс гривні на робочу суботу

П'ятниця, 15 січня 2021, 19:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 16 січня на рівні 28,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,01 грн (на 15 січня - 33,99 гривні).

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда

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