У Раді хочуть доручити уряду повернути пільговий тариф на електроенергію для населення

У Раді зареєстрували проєкт постанови про вжиття невідкладних заходів для повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (у розмірі 90 копійок).

Проєкт постанови зареєстрували 14 січня, йдеться на сайті ВР.

Серед авторів проєкту постанови - нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини" та "За майбутнє".

У пояснювальній записці йдеться, що унаслідок встановлення з 1 січня до 31 березня 2021 року фіксованих ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 168 копійок за 1 кВт*год "більшість пенсіонерів, які всіляко заощаджували електроенергію завдяки пільговому тарифу, з 1 січня змушені майже вдвічі більше сплачувати за платіжки".

"З огляду на це, постала нагальна потреба вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год", - заявили нардепи.

Своїм проєктом постанови вони хочуть доручити уряду "невідкладно" внести зміни до фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, повернувши пільговий тариф за перші 100 кВт год.

Нагадуємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда