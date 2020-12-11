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Акції Airbnb подорожчали вдвічі після IPO

П'ятниця, 11 грудня 2020, 09:20
 

Акції Airbnb подорожчали на 112,8% за підсумками дебютних торгів після IPO, яке є одним з найбільших в цьому році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Торги акціями Airbnb 10 грудня відкрилися на рівні 146 доларів у порівнянні з ціною IPO в 68 доларів. На закриття ринку вартість паперів становила 144,71 долара.

Airbnb розмістила акції на 3,5 млрд доларів в ході IPO, отримавши оцінку в понад 40 млрд доларів. Капіталізація компанії становила понад 86,5 млрд доларів, що трохи вище за ринкову вартість конкуруючої Booking Holdings (86,5 млрд доларів), пише MarketWatch.

Згідно з іншими оцінками, капіталізація Airbnb на закриття ринку 10 грудня становила 100,7 млрд доларів. Це перевищує сукупну ринкову вартість Marriott International, Hilton Worldwide Holdings і Hyatt Hotels, зазначає Dow Jones.

Airbnb була заснована в 2008 році в Сан-Франциско і являє собою сервіс, який дозволяє мандрівникам забронювати житло (від кімнати з господарями до окремих котеджів) у власників безпосередньо.

За послугу компанія бере комісію як з власників житла, так і зі наймачів. Airbnb представлена більш ніж в 100 тис. містах світу.

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Airbnb IPO акції

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