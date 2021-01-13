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Кабмін очікує понад 4 мільйона чистого прибутку від Укрероруху у 2021 році

Середа, 13 січня 2021, 18:56
 

На засіданні Кабінету Міністрів 13 січня уряд затвердив фінансовий план Украероруху, за яким чистий прибуток очікується на рівні 4,13 млн грн, дохід - 3,4 млрд грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту розпорядження КМУ.

Чистий дохід від реалізації продукції очікується на рівні 3,43 млрд грн, сукупний дохід - 3,5 млрд грн. Планується також 4,13 млн грн чистого прибутку.

Капітальні інвестиції оцінюють у 651,3 млн грн.

Від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів уряд очікує отримати від Украероруху 882,11 млн грн.

У Мінінфраструктурі також розповіли про основні напрямки капінвестицій:

  • капітальне будівництво (78 млн грн);
  • придбання основних засобів (489,4 млн грн);
  • придбання інших необоротних матеріальних активів (3,8 млн грн);
  • придбання нематеріальних активів (7,8 млн грн);
  • модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (52,6 млн грн);
  • капітальний ремонт (19,7 млн грн).

Нагадаємо:

Через вплив пандемії коронавірусу кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, упала на 57,6%.

Економічна правда

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Украерорух фінплан авіація

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