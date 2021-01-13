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Шмигаль, Коболєв і голови фракцій зберуться у Разумкова, щоб обговорити тарифи

Середа, 13 січня 2021, 14:05
 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере в середу о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.

Джерело: співрозмовник "Української правди", наближений до керівництва ВР

Пряма мова: "О 16 годині буде зустріч, де будуть присутні прем’єр Денис Шмигаль і профільний міністр (Юрій Вітренко - ред.). Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп".

Деталі: Під час зустрічі, що повинна відбутися в Раді будуть обговорюватися питання тарифів.

За її результатами очікується офіційне повідомлення від присутніх.

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Передісторія:

У вівторок прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Олександр Шумілін, УП

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тариф газ Шмигаль Коболєв Рада

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