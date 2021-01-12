Всі розділи
Укр / Рус

Голова МОЗ впевнений, що локдаун не можна зупиняти

Вівторок, 12 січня 2021, 19:10
 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин не слід переривати.

Джерело: Степанов в коментарі 24 каналу

Деталі: На запитання, чи є підстави станом на вівторок для продовження посиленого карантину, Степанов відповів: "Обов’язково є".     

Пряма мова Степанова: "Я наполягаю на тому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо – ред.) щодо продовження цього карантину…

По-перше, у нас були січневі свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей, коли їздили до родичів. Все це потенційно дуже вплине на зростання кількості хворих на COVID-19.

По-друге, у нас є щороку сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні і дуже важливо на цьому піку хвороби збити…".

Що цьому передувало: Посилений карантин діє в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. В уряді назвали це "зимовими канікулами заради безпеки". Список заборон можна знайти тут.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МОЗ карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк: міністр 5 січня 2021, 10:55
Брак фінансування медицини хочуть покрити зі спецфонду 16 грудня 2020, 10:05
Мінфін звинуватив заклади охорони здоров'я у неефективному використанні бюджетних грошей 3 грудня 2020, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!