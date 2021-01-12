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Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" у 2020 році впав на 66%

Вівторок, 12 січня 2021, 18:10
 

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль" за підсумками 2020 року становив 5,1 млн пасажирів - це на 66% менше показника 2019 року (15,2 млн пасажирів).

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані аеропорту.

Зазначається, що у грудні 2020-го послугами аеропорту скористалися 323 690 пасажирів (на 69,3% менше, ніж в грудні 2019 року).

"У показниках за 12 місяців 3,1 млн пасажирів було перевезено з/в Бориспіль регулярними рейсами (-73%), 1,98 млн - нерегулярними (-46%). За грудень кількість пасажирів регулярних рейсів склала 209 572 (-74,2%), чартерних - 114 118 (-52,9%)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Через вплив пандемії коронавірусу кількість польотів,  які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, упала на 57,6%.

Економічна правда

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авіа Бориспіль

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