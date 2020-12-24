Уряд виділив 1,4 мільярда Міністерству охорони здоров’я на вакцини 

Кабмін 23 грудня на позачерговому засіданні схвалив постанову, якою спрямував 1,4 мільярда гривень з "коронавірусного" фонду Міністерству охорони здоров’я на закупівлю вакцин.

Про це повідомляє Мінфін, постанова №1305.

"Збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Так, уряд скоротив обсяг видатків:

1,4 млрд грн видатків з програми придбання обладнання для лікарень коштом коронавірусного фонду;

101 млн грн з видатків фіндопомоги Фонду соцстрахування коштом коронавірусного фонду;

222,2 млн грн з держпідтримки сфери культури й туризму коштом коронавірусного фонду;

3,2 млрд грн з Пенсійного фонду на одноразові виплати особам, що можуть втратити дохід через карантин коштом коронавірусного фонду.

Таким чином, уряд збільшив обсяг видатків Фонду боротьби з коронавірусом на 1,7 млрд грн загального фонду та 3,2 млрд грн спеціального фонду.

1,38 млрд грн на безповоротній основі надійде Мінохорони здоров’я для закупівлі вакцин від коронавірусу.

Ще 3,2 млрд грн надійде Мінсоцполітики для "надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності" під час карантину.

Економічна правда