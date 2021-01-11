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Автомобільний трафік у Києві зріс на 5% за рік

Понеділок, 11 січня 2021, 19:50
 

Середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019 роком.

Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху".

Повідомляється, що зростання трафіка спостерігалося на:

проспекті Перемоги 102/104 – на 2,5%;

Броварському проспекті в напрямку в'їзду до столиці – на 26,4%; виїзду – 16,8%;

перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатик – на 1,3%;

вулиці Хрещатик від Бессарабської площі до Майдану Незалежності – на 10%; 

від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького – на 5%.

Зазначається, що трафік зменшився на:

проспекті Валерія Лобановського, 196 – на 8%;

вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі – на 13%; у зворотньому напрямку – на 10%;

перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги – на 1,7%;

На Одеській трасі та проспекті Героїв Сталінграду, 49 середня інтенсивність транспортних потоків залишилася незмінною.

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Економічна правда

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Київ транспорт автомобілі

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