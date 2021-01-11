Китай зможе штрафувати іноземні компанії за дотримання санкцій

За новим законом китайські суди можуть застосовувати юридичні заходи до міжнародних компаній, що обмежуватимуть інтереси китайських компаній внаслідок застосованих санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суди отримали можливість виносити вироки, за якими китайським компаніям та громадянам не обов’язково дотримуватися іноземних обмежень. Також вони отримають можливість позиватися до іноземних компаній у китайських судах для стягнення компенсації за завдану їхнім інтересам шкоду.

У нових правилах немає згадки про США, проте Китай давно засуджував наміжнародне застосування законодавства США у вигляді санкцій та торговельних обмежень.

Адміністрація Дональда Трампа місяцями обмежувала вплив китайських технологій на США: у січні Трамп підписав заборону 8 китайських додатків для розрахунків через "загрозу національній безпеці США". Також у США обмежили продаж американських технологій компаніям, пов’язаним з китайськими військовими - йдеться, зокрема, про Huawei Technologies Co.

Спершу у відповідь Китай повідомив про створення списку "ненадійних одиниць" для відслідковування організацій та осіб, що загрожують нацбезпеці, проте не повідомляв про внесення до нього будь-кого.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав заборону 8 китайських додатків для розрахунків через "загрозу національній безпеці США" - серед додатків є й відомі Alipay та WeChat Pay.

Економічна правда