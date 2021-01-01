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З 1 січня зросли податки для ФОП

П'ятниця, 1 січня 2021, 12:10
 

Податки для фізичних осіб-підприємців з 1 січня виросли. Це пов'язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку 2021 року зріс із 1,1 тис грн до 1,32 тис грн на місяць, з грудня – зросте до 1,43 тис грн.

Щоправда, ухвалені Верховною Радою за пропозицією президента Володимира Зеленського закони про підтримку бізнесу під час локдауну передбачають податкові канікули для ФОПів першої групи з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Це означає, що у 2021 році вони зможуть зекономити 6,6 тис грн на сплаті ЄСВ і 1,095 тис грн на сплаті єдиного податку.

Крім того, з нового року для ФОПів встановлять нові ліміти щодо обсягів доходу: перша група – 167 розмірів мінімальної зарплати (1,002 млн грн), друга група – 834 розміри мінімальної зарплати (5,004 млн грн), третя група – 1 167 розмірів мінімальної зарплати (7,002 млн грн).

Також з 1 січня підприємцям можна буде вести облік на вибір: в електронному чи паперовому виглядах.

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Економічна правда

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ФОП податки зарплата

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