Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись
Середа, 9 грудня 2020, 19:43
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 28,04 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 33,96 грн (на 9 грудня - 34,05 гривні).
Нагадуємо:
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.
Економічна правда
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