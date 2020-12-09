Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 28,04 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 33,96 грн (на 9 грудня - 34,05 гривні).

Нагадуємо:

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.

Економічна правда