Закриття міжбанку: гривня послабилась
8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,14 - 28,16 гривні;
Євро – 34,11 - 34,13 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,08 - 28,31 гривні. Євро купують по 33,86 гривні, продають по 34,31 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,28 гривні, євро - 34,08 - 34,17 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.
8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,12 гривні.
7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Економічна правда
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