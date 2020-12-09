Уряд погодив передачу для подальшої приватизації 18 об'єктів "Укроборонпрому"

Кабмін погодив передачу Фонду держмайна для подальшої приватизації 18 об'єктів "Укроборонпрому", ще один об'єкт ("Українська авіаційна транспортна компанія") - в Міноборони.

Відповідне рішення затвердили на засіданні 9 грудня.

Зазначається, що загальна вартість активів цих об'єктів станом на 1 липня 2020 року - 280,6 млн грн.

При цьому, за 1 півріччя 2020 року вони зазнали збитків на суму 14,9 млн грн, а заборгованість із виплати зарплати станом на 1 липня 2020 року становила 7,6 млн грн.

Перелік об'єктів оприлюднив у Telegram нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні уряду.

Серед об'єктів, які передали для подальшої приватизації, зокрема, - єдиний майновий комплекс держпідприємства "Укроборонресурси", єдиний майновий комплекс держпідприємства Науково-дослідний інститут "Буран" та інші.

Нагадаємо:

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Економічна правда