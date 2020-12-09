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Кабмін на 57% скоротив граничну чисельність співробітників Держгеокадастру

Середа, 9 грудня 2020, 16:00
 

Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує граничну чисельність працівників Держгеокадастру фактично удвічі меншу від того, яка є сьогодні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне важливе питання - робота Держгеокадастру. Пройшли місцеві вибори, а це значить, що ми завершили перший етап децентралізації. У рамках цієї реформи на місця були передані дуже великі ресурси, зокрема і земля у розмірі більше 2 млн га.

Передача земель в управління громад означає, що держава більше не буде утримувати величезний штат Держгеокадастру", - сказав Шмигаль.

За його словами, утримання Держгеокадастру у 2019 році обійшлось платникам податків у майже 2 млрд грн.

"У відомстві працює більше 9 тисяч осіб. Сьогодні уряд ухвалить постанову, яка затверджує граничну чисельність працівників фактично удвічі меншу від того, яка є сьогодні", - додав прем'єр.

Він додав, що також буде оптимізована структура та ліквідовані відділи у районах, натомість створюються єдині відділи надання адмінпослуг.

"Для людей та бізнесу якість послуг лише спроститься і покращиться", - запевнив голову уряду.

У пояснювальній записці до постанови пояснюється, що станом на сьогодні Держгеокадастр разом з територіальними органами є п'ятим за величиною штату цивільним відомством країни, представленим на рівні кожного району і/або міста. 

Передбачається скорочення граничної чисельності працівників системи Держгеокадастру на 57% - до 4,317 тисяч штатних одиниць, в тому числі 4,264 тисяч держслужбовців.

Нагадаємо:

Упродовж наступних двох місяців головні управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Київ будуть ліквідовані.

Держгеокадастр з 19 листопада 2020 року розпочав передачу земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів із державної в комунальну власність. До кінця року, на виконання указу президента від 15 жовтня, територіальним громадам планують передати понад 2 мільйони гектарів сільгосп земель.

Економічна правда

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Держгеокадастр Кабмін

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