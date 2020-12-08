Курс валют: гривня різко зміцнилася
Вівторок, 8 грудня 2020, 19:45
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 28,08 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,05 грн (на 8 грудня - 34,26 гривні).
Нагадуємо:
8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,12 гривні.
8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
Економічна правда
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