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Курс валют: гривня різко зміцнилася

Вівторок, 8 грудня 2020, 19:45
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 28,08 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,05 грн (на 8 грудня - 34,26 гривні).

Нагадуємо:

8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,12 гривні.

8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Економічна правда

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