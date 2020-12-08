Ціни на нафту падають: інвестори обережні через нові локдауни

Нафта стає дешевшою через стрімке зростання випадків коронавірусу у Європі та США, інвестори не ризикують попри початок вакцинації у Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси нафти Brent впали на 26 центів (-0,53%) до 48,53 долара за барель, дешевшають також і ф’ючерси WTI - вони втратили у ціні 25 центрів (-0,55%) та вартують 45,51 долара за барель.

Новини про початок вакцинації у Британії спричинили короткий підйом у цінах, та інвестори швидко повернулись до факту низького попиту на нафту.

Посилені карантинні обмеження впровадили у Каліфорнії (США), Німеччині та Південній Кореї.

Ринок також слідкує за діями США щодо пакету підтримки економіки. Він має бути націлений на збільшення робочих місць, а відповідно - потреб у енергії.

"Після зустрічі ОПЕК+ інвестори можуть бути впевненими щодо обсягів поставок нафти на ринку принаймні у січні, а, відповідно, ціни змінюватимуться через незначні події на ринку, навіть якщо ці події є скоріше психологічними, як-от перша вакцинація у Сполученому Королівстві", - зауважив Бйорнар Тонхаґен, голова відділу ринку нафти у Rystad Energy.

Нагадаємо:

4 грудня ціни на нафту еталонних марок неухильно зростали на торгах після рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток більш поступовими темпами - на 0,5 мільйона барелів щомісяця.

Економічна правда