У листопаді авіаперевезення становили лише 43% минулорічних обсягів

У листопаді 2021 року Украерорух забезпечив близько 10 тисяч рейсів, що на 56,7% менше за обсяги відповідного періоду минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

Внутрішні рейси у листопаді відновилися до 84,4% минулорічних обсягів - їх відбулося близько 2 тисяч. Очікувано, найбільше постраждали міжнародні та транзитні рейси.

Так, у листопаді здійснили 4 563 міжнародних рейси, що є на 62% менше, ніж торік. Транзити впали на 60% та становили 3 438 польотів.

Перевезення українських авіакомпаній впали на 53,4%. Дещо більше впали міжнародні, чиїх рейсів стало на 58,3% менше.

Кількість рейсів продовжує зменшуватись з літа. Пік спостерігався у серпні - 16,7 тисяч рейсів, та поступово кількість зменшилась до жовтневих 13 тисяч та 10 тисяч у листопаді.

Керівник Украероруху Андрій Ярмак каже про оптимістичне бачення на 2021 рік у зв’язку з появою вакцин. "Відродження галузі залежатиме від макроекономічних чинників з поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. За позитивного збігу обставин відновлення авіаринку може статися набагато раніше прогнозів", - коментує він.

Нагадаємо:

Раніше Євроконтроль розробив три сценарія відновлення авіагалузі.

У найбільш оптимістичному сценарії прогнозується, що до 2024 року трафік повернеться до рівнів 2019 року. Це станеться за умови, що вакцина від COVID-19 стане широко доступною для мандрівників до літа 2021 року.

Згідно з другим сценарієм, найбільш ймовірним, трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року. Так буде, якщо вакцина стане широко доступною для мандрівників до літа 2022 року. Трафік повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року.

У третьому сценарії за неефективної вакцини трафік в 2024 році становитиме 75% від показника 2019 року і не досягне показників 2019 року до 2029 року.

Економічна правда