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Бронювання залізничних і авіаквитків почало відновлюватися – дослідження

Понеділок, 7 грудня 2020, 17:00
 

Бронювання залізничних та авіаквитків почало відновлюватися - на сайті з пошуку авіаквитків онлайн Aviasales бронювання зросли з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Aviasales та Railwaybot.

"На сайті з пошуку авіаквитків онлайн Aviasales бронювання зросли з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня. 

За даними боту для пошуку залізничних квитків Railwaybot, бронювання залізнодорожніх квитків зросли з 50% на початку листопада до 69% на початку грудня", - йдеться у повідомленні.

 
 

Нагадаємо:

У липні-вересні 2020 року пасажири стали бронювати квитки для польотів у наступному кварталі на 78% рідше порівняно з 2019 роком.

Економічна правда

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