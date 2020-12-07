Бронювання залізничних і авіаквитків почало відновлюватися – дослідження
Бронювання залізничних та авіаквитків почало відновлюватися - на сайті з пошуку авіаквитків онлайн Aviasales бронювання зросли з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Aviasales та Railwaybot.
"На сайті з пошуку авіаквитків онлайн Aviasales бронювання зросли з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня.
За даними боту для пошуку залізничних квитків Railwaybot, бронювання залізнодорожніх квитків зросли з 50% на початку листопада до 69% на початку грудня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У липні-вересні 2020 року пасажири стали бронювати квитки для польотів у наступному кварталі на 78% рідше порівняно з 2019 роком.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua