Пасажири стали набагато рідше купувати авіаквитки ближче до вильоту

У липні-вересні 2020 року пасажири стали бронювати квитки для польотів у наступному кварталі на 78% рідше порівняно з 2019 роком.

Про це повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту, передає avianews.com

При цьому за останні три місяці ситуація погіршилася - в квітні, травні і червні 2020 року кількість бронювань на 3 квартал було менше на 70% в порівнянні з 2019 роком.

В організації пояснюють такі зміни занепокоєнням пасажирів щодо можливих нових обмежень на подорожі та додаткових заходів карантину, відзначаючи, що це значно ускладнює для авіакомпаній планування розкладу.

У деяких випадках країни анонсують заборона на подорожі або в'їзд певних категорій осіб буквально за кілька днів або годин до вступу його в силу.

Видання пише, що в поточних умовах авіаперевізники все частіше починають скасовувати стандартні для дешевих тарифів штрафи за зміну дати вильоту і іноді навіть дозволяють змінювати маршрут.

"Це робиться для стимулювання покупок квитків заздалегідь, оскільки отримані кошти по суті є безвідсотковим кредитом для авіаперевізників, за допомогою якого вони можуть фінансувати поточні витрати", - говориться в матеріалі.

Нагадуємо:

Серед працюючих в Україні авіакомпаній плату за зміну квитка скасували МАУ, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, Air France, Turkish Airlines, LOT.