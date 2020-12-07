У листопаді міжнародні резерви України зменшились на 4,7 мільйонів доларів – НБУ

Міжнародні резерви станом на 1 грудня 2020 року, за попередніми даними, становили 26,1 млрд доларів - у листопаді вони зменшилися на 4,7 млн доларів (у еквіваленті).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У регуляторі пояснили, що минулого місяця резерви зменшились "унаслідок погашення зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави та операцій НБУ для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду".

Зазначається, що динаміку резервів упродовж листопада визначали наступні чинники:

операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн дол (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн дол. З цієї суми 245,9 млн дол були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 72,5 млн дол – на виконання зобов'язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію в наслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів.

"Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол США. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Національний банк придбав 41,0 млн дол. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями", - додали в Нацбанку.

Також у регуляторі заявили про переоцінку фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилась на 77,9 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

За попередніми даними, станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України становили 26,1 млрд доларів (в еквіваленті) - у жовтні вони зменшились на 1,5%.

Економічна правда