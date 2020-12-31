Держгеокадастр передав 2 мільйони гектарів землі "на місця"

Держгеокадастр відзвітував про передачу 2 мільйонів га сільськогосподарських земель у власність територіальних громад на кінець 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

Землі надійшли у власність 1 251 територіальної громади. Зазначається, що найбільше земель отримали громади у 4 областях:

Одеська – 171,29 тис. га;

Вінницька – 168, 69 тис. га;

Херсонська – 140,16 тис. га;

Кіровоградська – 138,5 тис. га.

"Водночас на сьогодні ще не всі територіальні громади отримали від Держгеокадастру землі у комунальну власність, оскільки у частини з них ще не проведено першу сесію з причин перевиборів голів, судових справ тощо", - зазначають у відомстві.

Ці землі планується передати у 2021 році.

Нагадаємо:

16 листопада Кабмін своєю постановою запустив механізм передачі державних сільгоспземель об’єднаним територіальним громадам. Це близько 2 мільйонів гектарів територій.

15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної у комунальну власність.

Економічна правда