Одеська компанія перемогла у тендері Європейського інвестбанку на 24,6 мільйона євро

Українська компанія з офісом в Одесі "Татра-Юг" перемогла у тендері Європейського інвестбанку на постачання 20 трамваїв з низькою підлогою для КП "Київпастранс" вартістю 24,6 мільйона євро.

Про це повідомляє Пасажирський транспорт.

Наразі Європейський інвестиційний банк розглядає скарги інших учасників тендеру. Після врегулювання, між ЄІБ та "Татра-Юг" буде підписана відповідна угода.

Загальний кредит Інвестбанку для Києва в рамках програми "Міський громадський транспорт в Україні" становить 24,9 млн євро.

Вартість одного трамвая К1Т306 - 1,2 млн євро без ПДВ.

Також у тендері брав участь завод "Електрон" як консорціум "Електронтрансу" та ПАТ "Концерн Електрон", що запропонував 24,9 млн євро за 14 трамваїв. Третій учасник, "Белкомунмаш", пропонував 10 трамваїв вартістю 23,7 млн євро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Луцьк та Харків отримали перші низькопідлогові тролейбуси в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". На цей проєкт Європейський інвестиційний банк видав у кредит 200 мільйонів євро.