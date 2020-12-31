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Bitcoin за день подорожчав на 700 доларів і продовжує йти вгору

Четвер, 31 грудня 2020, 12:33
 

В останній день 2020 року Bitcoin за добу виріс на 4,86% та встановився на рівні 29 149 доларів - інвестори сподіваються на 30 тисяч до Нового року.

Про це йдеться у даних станом на 12:20 криптовалютної біржі Coindesk.

Зростає не лише Bitcoin - Ethereum наразі вартує  748,7 долара з денним приростом у 2,5%.

Інвестори у криптовалюти мають надію, що позначку у 30 тисяч доларів Bitcoin подолає ще до Нового року.

Вночі криптовалюта зафіксувала новий рекорд - 29 280 доларів.

Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin у середу 30 грудня зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 доларів.

Економічна правда

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