Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 31 грудня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,74 грн (на 30 грудня - 34,64 гривні).

Нагадуємо:

30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 30 грудня на рівні 28,26 гривні.

Економічна правда



