Зеленський створив орган для вирішення проблем у сфері містобудування

Голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олена Шуляк

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

Відповідний указ голова держави підписав 29 грудня.

Головою ради призначено народну депутатку Олену Шуляк. Секретарем ради призначено керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів Володимира Кладієва.

До складу ради також увійшли міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, перший заступник голови Служби безпеки України Василь Малюк, заступник директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук, заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко, радник Вадим Потаєв, а також громадський діяч Карл Стурен.

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Економічна правда