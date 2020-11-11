Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з "будівельними пірамідами"

Уряд планує вирішити питання незаконних забудов, напрацювавши "дорожню карту" з народними депутатами, профільними міністерствами, Київською міською державною адміністрацією, обладміністраціями в регіонах, правоохоронними органами та постраждалих інвесторів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільній нараді постраждалих інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва, МВС, Міністерства юстиції та Нацполіції, передає пресслужба МВС.

У МВС нагадали, що для вирішення цих проблем при уряді раніше створили Міжвідомчу робочу групу, до складу якої входять народні депутати від усіх депутатських фракцій та груп у ВР, представники Міністерств розвитку громад та територій, юстиції, внутрішніх справ, НПУ, Нацбанку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та КМДА.

Також міністр зазначив, що є позитивні напрацювання з початку роботи врегулювання проблем вкладників банку "Аркада", тому сподівання допомогти спільними зусиллями інвесторам отримати своє законне житло є "цілком оптимістичними та реальними".

Заступник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що одним із першочергових завдань є створення нової законодавчої бази, яка унеможливить шахрайство із забудовами, вирішить проблему гарантування захисту інвесторам вкладених у будівництво коштів та встановить дієвий механізм добудови незавершених об’єктів.

Зазначається, що нагальною є також потреба формування "дорожньої карти" для тих проблемних об’єктів, які вже існують в нашій країні.

Водночас, заступник міністра юстиції Андрій Гайченко зазначив, що основним завданням для міністерства лишається встановлення постійного контролю та моніторингу держреєстру речових прав на нерухоме майно з метою недопущення реєстраційних дій відповідних суб’єктів щодо окремих об’єктів нерухомості в житлових недобудовах.

За підсумками наради було вирішено напрацювати "дорожню карту" для вирішення проблем добудови по кожному об’єкту незавершеного житлового будівництва, ініціювати проведення зустрічі з керівництвом КМДА, Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства юстиції.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що нові забудовники вже найближчим часом можуть взяти на себе зобов’язання щодо добудов житлових комплексів банку "Аркада" та забудовника Анатолія Войцеховського.

Економічна правда