Підвищення тарифу на електроенергію пришвидшить інфляцію – експерти

Скасування Кабінетом міністрів чинного пільгового тарифу на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановлення єдиного тарифу на е/е в розмірі 1,68 грн/кВт-год збільшить загальну інфляцію в 2021 році на 0,39 процентних пункту.

Про це повідомила Експертна платформа Національного банку.

"Частка електричної енергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін (на основі структури індивідуального споживання) становить 0,983%, якщо прийняти загальний споживчий кошик за 100%. Отже, таке підвищення тарифу на е/е збільшує загальну інфляцію у 2021 році на 0,39 відсоткового пункту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають експерти, вага електроенергії в структурі споживчого кошика дещо відрізняється залежно від регіону, зокрема в Києві цей показник становить 0,78%, а східному регіоні - 0,731%, в причорноморському і поліському - 1,183% і 1,16% відповідно.

Отже, вплив на регіональну інфляцію відрізнятиметься, якщо припустити, що середній показник споживання е/е домогосподарствами однаковий у всій країні, але не перевищуватиме 0,5 п.п.

Нагадаємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда