Міністр фінансів радить українцям не перейматися через курс валют в обмінниках
Міністр фінансів Сергій Марченко радить українцям менше звертати уваги на коливання валютного курсу в обмінниках.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також і позиція НБУ, який має стабільні передумови. По іншому бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями", - заявив Марченко.
За словами міністра, зниження курсу – не завжди і не всім добре, тому йдеться саме про стабілізацію.
"Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація — це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у випадку різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року",- зауважив Марченко.
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Економічна правда
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